Ponte sullo Stretto, 35 euro di pedaggio: come andare da Napoli a Firenze

Ponte sullo Stretto, il pedaggio sarà uguale al biglietto per i traghetti, ma per soli quattro km

Quanto dovremo sborsare per attraversare il ponte sullo Stretto di Messina? Secondo l'analisi costi-benefici condotta dalla Stretto di Messina Spa, riportato dal Il Fatto Quotidiano, il pedaggio sarà compreso tra i 32 e i 36 euro, paragonabile al costo attuale del traghetto, che varia in base al tipo di veicolo e alla durata del viaggio, (considerando andata e ritorno).

35 euro per attraversare un ponte di appena quattro chilometri. Una cifra che, alla luce delle tariffe autostradali, sembra fuori da ogni logica. Ma è questa la realtà che ci aspetta? Un'opera mastodontica che promette di semplificarci la vita, ma che potrebbe finire per svuotarci il portafogli. La cifra sembra ancora più assurda se pensiamo che con gli stessi soldi, in Autostrada, si va da Napoli a Firenze, o da Bologna a Roma. Insomma, 10 minuti di attraversamento di un Ponte (quelli stimati tra lo svincolo di Santa Trada e lo svincolo di Giostra) valgono quanto girarsi mezza Italia. Sorge spontaneo chiedersi: ma allora che vantaggi ha questo ponte?

Attualmente, col vettore privato Caronte&Tourist, attraversare lo Stretto in auto costa 36,50 euro per la sola andata; il prezzo sale a 39,70 con andata e ritorno entro le 24h. Invece col vettore pubblico, Bluferries, il prezzo è di 33 euro solo andata, resta invariato laddove il rientro fosse previsto in giornata, mentre salirebbe a 37 euro entro i 3 giorni.

Visti i calcoli e le stime, il Ponte sullo Stretto ancora non riesce a zittire le critiche dei suoi oppositori né a dissolvere i dubbi dei più scettici. È vero, i tempi di attraversamento si riducono, ma a quale scopo se i prezzi rimangono pressoché gli stessi, sia che si opti per il traghetto che per l'auto?

In ogni caso l'analisi condotta dall'Università Bocconi al momento rimane solo un'ipotesi e ancora molti sono gli scenari tariffari da considerare e da valutare prima di poter giungere a conclusioni definitive.