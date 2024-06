Ponte sullo Stretto? Sempre più un miraggio. Il progetto slitta al 2025

Ponte sullo Stretto di Messina, il progetto esecutivo slitta al 2025. Ecco perchè

Battuta d'arresto per il progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina che sarà rinviato al 2025, contrariamente a quanto annunciato all'inizio di maggio dall'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che aveva previsto il completamento entro l'anno. Questo è uno dei punti salienti, riportati dalla Gazzetta del Sud, emersi dalla seduta della commissione Ponte, una delle più attese da quando è stata istituita dal consiglio comunale di Messina. La seduta si è trasformata in un convegno scientifico di alto livello, in cui esperti di diverse opinioni hanno discusso animatamente, presentando dati, formule, calcoli, curricula e pubblicazioni. Tuttavia, dopo oltre cinque ore di discussioni, le posizioni sono rimaste invariate.

Il merito della commissione, presieduta da Pippo Trischitta – uno dei più ferventi sostenitori del ponte, sebbene ora scettico – è stato di mettere a confronto per la prima volta esperti con visioni opposte: quelli che collaborano direttamente o come consulenti alla progettazione del Ponte e ne sostengono la fattibilità senza esitazioni, e quelli che hanno espresso dubbi e perplessità, documentando i rischi legati alla costruzione in almeno due relazioni inviate alla Stretto di Messina. «Non siamo tecnici contrari al Ponte, siamo tecnici indipendenti», hanno dichiarato questi ultimi, introducendo un lungo botta e risposta che ha portato a tecnicismi complessi per i non addetti ai lavori.