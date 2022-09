Porsche, le auto del lusso entrano in Borsa: quotazione record da 85 mld

Porsche entra in Borsa, gli investitori si attendono una valutazione complessiva compresa tra i 60 e gli 85 miliardi di euro

Le auto di lusso entrano ufficialmente in Borsa: il marchio Porsche sarà quotato a Francoforte entro la fine del 2022, nonostante le condizioni di volatilità dei mercati. La decisione, informa una nota, è stata presa dal Consiglio di amministrazione di Volkswagen, che controlla il marchio, con l'approvazione del consiglio di sorveglianza.

L'offerta pubblica di vendita potrebbe essere lanciata tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Gli investitori si attendono una valutazione complessiva compresa tra i 60 e gli 85 miliardi di euro. Al top della stima, l'Ipo sarebbe la più grande mai realizzata in Germania e la maggiore in Europa dal 1999.

Porsche è attualmente detenuta al 100% dal Gruppo Volkswagen a sua volta controllato da una holding, Porsche Se, attraverso la quale la famiglia Porsche-Piech detiene la maggioranza assoluta dei diritti di voto, circa il 54%.

Il capitale di Porsche è stato diviso in un 50% di azioni privilegiate senza diritto di voto e in un altro 50% di titoli ordinari con diritto di voto. Agli investitori, nelle prossime setitmane, sarà proposto di sottoscrivere "fino al 25%" delle azioni privilegiate a un prezzo che non e' ancora stato deteminato.

Allo stesso tempo, il cda di Volkswagen ha approvato la vendita del "25% più una" delle azioni ordinarie alla holding Porsche Se. In questo modo la famiglia Porsche-Piech continuerà a detenere una minoranza di blocco e potra' in futuro aumentare ancora progressivamente il proprio controllo della casa automobilistica fondata da Ferry Porsche dopo la Seconda guerra mondiale. Volskwagen potrà invece incassare i miliardi necessari a finanziare gli investimenti per la produzione di autovetture elettriche, connesse e autonome.