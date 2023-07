Pos obbligatorio 2023: nuova multa per chi non lo rispetta. Ecco per cosa

Pos, scatta un nuovo obbligo: in arrivo sanzioni per chi è inadempiente. Ecco perchè

Novità importanti in arrivo per quanto riguarda il POS, e a “farne le spese” sono i tabaccai. Una decisione dell’Agenzia delle Dogane ha modificato infatti un provvedimento dello scorso ottobre che in precedenza esonerava i tabaccai dall’accettare pagamenti elettronici.

Questo emendamento include ora le sigarette e i prodotti dei Monopoli, rimuovendo la loro esenzione dagli obblighi di pagamento elettronico. Pertanto, le persone che desiderano utilizzare pagamenti con carte o carte di debito per l’acquisto di sigarette, valori di bollo e francobolli avranno la libertà di farlo, così come è attualmente consentito per tutti gli altri beni e servizi.

La legislazione esistente impone l’accettazione dei pagamenti elettronici da parte di tutti i commercianti, indipendentemente dal valore della transazione. I negozianti che rifiutano i pagamenti elettronici ora sono soggetti a una penale di 30 euro, oltre a una somma aggiuntiva pari al 4% del valore della transazione. L’ultima decisione dell’Agenzia delle Dogane rappresenta un significativo passo avanti verso la modernità, in quanto riconosce al consumatore il diritto di utilizzare carte e bancomat per l’acquisto di beni e servizi vari, comprese le sigarette.