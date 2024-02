Poste italiane lancia i buoni fruttiferi per minori: ecco quanto rendono

Buoni postali per minori, il nuovo prodotto di investimento di Poste italiane

Poste italiane ha collocato sul mercato i nuovi buoni postali per i risparmi dei minorenni (da zero a 16 anni e mezzo). Il buono può essere regalato da tutti amici e parenti e matura interessi fino al compimento della maggiore età. Una volta raggiunti i 18 anniil titolo diventa infruttifero e se non rimborsato, cade in prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza. In ogni caso il rimborso anticipato è possibil tramite autorizzazione del Giudice Tutelare, con diritto alla restituzione del capitale investito. In questo caso, però, verrà però applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo pari a 0,50%. Al momento della sottoscrizione del buono, il rendimento annuo lordo può arrivare fino al 6% in base all'età del minore e anche la durata massima è variabile in funzione dell'età del minore alla data di sottoscrizione.

Ogni investitore può scegliere di sottoscrivere i Buoni Fruttiferi Postali anche con piccole somme a partire da 50 euro. I titoli offrono un vantaggioso regime fiscale con un'aliquota agevolata del 12,50% e sono esenti dall'imposta di successione. La sottoscrizione massima consentita in una singola giornata lavorativa, presso gli uffici postali o tramite sottoscrizione online, è di 1 milione di euro per soggetto. I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato, sono distribuiti in esclusiva da Poste Italiane.