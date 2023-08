Buoni fruttiferi postali 2023, ecco il rendimento con il nuovo 3x4

Buoni fruttieri 2023, la soluzione 3x4 è tra le più redditizie con un tasso di interesse del 2,75%

I buoni fruttiferi postali tornano competitivi grazie a Cassa Depositi e Prestiti in quanto i tassi di interesse in brevissimo tempo sono passati a 0,5 a 3,5% e sono in costante crescita. Tra le tante offerte di Poste Italiane, una delle più interessanti è la soluzione a lunga scadenza e in particolare i Buoni fruttiferi 3x4.

Buoni fruttiferi postali 2023, ecco la soluzione più redditizia

I buoni fruttiferi postali 3x4 scadono dopo 12 anni e se decidessimo di investire in questo strumento, in caso di rimborso anticipato gli interessi saranno corrisposti solo dopo i primi 3 anni. Prima si ha diritto solo al rimborso del capitale in quanto non avranno prodotto alcun rendimento. Lo stesso succede se si chiede il rimborso del capitale prima dei 6 anni.

Oggi i buoni fruttiferi postali 3x4 hanno un rendimento del 2.75% e sarà possibile richiedere il rimborso senza spese o perdite dopo 3, 6 o 9 anni. Oltre al capitale investito anche i relativi interessi saranno all'1.25% entro la fine del terzo anno, 1,75% alla fine del sesto anno e 2,25% alla fine del nono anno. Alla scadenza saranno invece del 2,75%. Il rendimento è lordo quindi andrà sottratta la tassazione del 12,5% più un'imposta di bollo dello 0,2%.

Investendo 1.000 euro, come conferma il simulatore di Poste Italiane, dopo 12 anni avremmo un rimborso di 13.366,86 euro con interessi alla fine del dodicesimo anno pari a 3.366,86 euro. A 3 anni gli interessi sarebbero invece di 379,71 euro, a 6 anni di 1.097,02 euro e a 9 anni di 2.217,15 euro.

I buoni fruttiferi postali possono essere intestati solo a persone fisiche, anche se è ammessa la cointestazione a più soggetti (massimo 4), e sono disponibili per importi da 50 euro e multipli per un totale di 1 milione di euro.

Buoni fruttiferi postali 2023, come sottoscriverli

I buoni fruttieri postali si possono sottoscrivere con la massima comodità in Ufficio Postale. Coloro che sono titolari di un conto o libretto postale, poi, possono attivarli direttamente online dall'Area Personale o app.