Poste italiane, stop alla cessione dei crediti per il bonus casa

Poste italiane, bloccata la cessione dei crediti per il bonus casa

A partire da oggi, 30 maggio, Poste ha fermato la cessione dei crediti di imposta sui bonus edilizi. In un avviso sul sito di Poste si legge che "non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione di crediti d'imposta, ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34", ovvero quello che istituiva il Super bonus 110% per il rilancio economico durante la fase più dura della pandemia di Covid.

Le richieste di cessione pervenute prima di tale data, specifica Poste, "saranno valutate secondo i processi ordinari e la normativa vigente. Poste Italiane ricorda che "non assume alcun obbligo a contrarre - riservandosi, quindi, di valutare, a proprio insindacabile giudizio - l'eventuale accettazione delle singole richieste di cessione pervenute". Il 28 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl Super bonus approvato dal Parlamento, che introduce modifiche in senso restrittivo alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura