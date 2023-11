Poste Italiane, utili e ricavi in crescita. Bonus di 1000 euro ai dipendenti

Poste Italiane, ricavi a 2,8 mld (+3,6%). Deliberato il dividendo di 0,237 euro per azione. In arrivo bonus una tantum per i dipendenti

Poste Italiane chiude il terzo trimestre con i ricavi in crescita del 3,6% su base annua a 2,8 miliardi e in rialzo del 6,8% a 8,9 miliardi nei primi nove mesi dell’anno rispetto ai primi nove mesi del 2022.

Il risultato operativo (Ebit) si è attestato a 539 milioni nel terzo trimestre, in calo del 18% su base annua ma è salito dell’1,5% a 2,1 miliardi nei primi nove mesi, rispetto allo stesso periodo del 2022, comprensivo di un bonus una tantum a bilancio destinato ai dipendenti e pari a 90 milioni. L'utile netto del terzo trimestre, in calo del 15,9% su base annua a 382 milioni, sale a 1,5 miliardi nei primi nove mesi dell’anno, in crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2022.

“I risultati dei primi nove mesi del 2023 vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7%, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo (Ebit) che ha raggiunto euro 2,1 miliardi. Tutto ciò è stato ottenuto anche grazie ad una continua razionalizzazione dei costi, in un contesto caratterizzato da inflazione. Questi solidi risultati sono stati possibili grazie alla dedizione e alla resilienza delle nostre persone, che lavorano instancabilmente per soddisfare le esigenze degli italiani, con un’attenzione costante all’innovazione e al miglioramento dell’esperienza del cliente". Lo ha sottolineato, l'amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane Matteo Del Fante, commentando i risultati finanziari.

"Siamo, pertanto, lieti di poter corrispondere a tutti i nostri dipendenti un bonus una tantum di 1.000 euro, concordato ad agosto e in pagamento a novembre. Questo bonus - ha spiegato l'ad - ha anche lo scopo di mitigare la dinamica inflattiva nel periodo di vigenza del presente accordo. Nel frattempo, sono in corso le trattative per il nuovo contratto collettivo per il periodo 2024-26".

Il cda di Poste ha deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, di parte del dividendo ordinario previsto per l’esercizio 2023, per un importo pari a 0,237 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data prevista per lo “stacco cedola”, escluse le azioni proprie in portafoglio a tale data. L’acconto sarà messo in pagamento dal 22 novembre, con stacco cedola il 20 novembre e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 21 novembre.

"Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico che presenteremo il prossimo anno insieme ai risultati per l’intero esercizio del 2023. Con il nuovo piano andremo a delineare la strategia alla base della trasformazione del nostro business logistico e dell’evoluzione del nostro modello di servizio, volto a massimizzare il valore della nostra piattaforma", ha annuciato l'ad Matteo Del Fante. "Siamo fieri di poter affermare ancora una volta la nostra abilità nel generare risultati positivi in differenti contesti di mercato, un fattore che continuerà ad essere tra i punti di forza del nostro modello di business", ha aggiunto l'ad.