Premio Equita-Bocconi alle migliori strategie del mercato dei capitali 2019

Equita, l'investment bank indipendente italiana specializzata in consulenza finanziaria, in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano ha premiato le migliori strategie del mercato dei capitali per il 2019.

Sulla base dei dati raccolti e analizzati da Equita nel quarto Osservatorio sui mercati dei capitali in Italia, sono state selezionate e valutate più di 20 operazioni di raccolta di capitali su un totale di più di 130 operazioni chiuse nel 2019.

Premi Equita Bocconi

Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato del debito”, il primo posto è stato assegnato a Forgital Group, seguito da Alerion Clean Power e Tamburi Investment Partners.

Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato MTA”, Nexi si è aggiudicata il primo posto, e a seguire Newlat Food e Salini Impregilo.

Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato AIM”, il primo posto è andato a Pattern, il secondo ad Antares Vision e il terzo a Cyberoo.

Cyberoo premiata da Equita tra le società con la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali

Cyberoo, l’azienda italiana specializzata in cyber security, si è classificata terza nella categoria riservata alla “Raccolta di fondi sul mercato AIM”.

Con questo riconoscimento Equita vuole premiare l’originalità e l’efficacia delle operazioni realizzate sul mercato dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa, operazione che per Cyberoo si è tradotta con successo con la quotazione dello scorso ottobre.

“Il Premio ricevuto – dichiara Veronica Leonardi, Executive Board Memeber e CMO di Cyberoo – conferma che siamo sulla strada giusta. Equita ha riconosciuto che il nostro approccio al mercato dei capitali è fondato su una strategia solida e coerente con gli obiettivi di crescita comunicati al mercato”.

L’importante riconoscimento si inserisce in un ampio progetto che vede Equita e l’Università Bocconi collaborare insieme – per il settimo anno consecutivo – al fine di stimolare il dibattito su elementi strutturali del mercato, fattori di sviluppo e possibili soluzioni per la crescita del mercato dei capitali.

Tema di quest’anno è stata l’analisi delle recenti dinamiche del mercato dell’Investment banking in Europa, allo scopo di identificare i trend attuali, i possibili sviluppi futuri e le implicazioni per le imprese, gli intermediari, i regulators e i policy makers.

Le operazioni e le società candidate al Premio Equita sono state scelte considerando quelle realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Tra le altre premiate nella stessa categoria, anche Antares Vision e Pattern.