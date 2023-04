Presentare domanda Isee, ora è tutto più semplice: ecco il portale unico Inps

Modello unico Isee, arriva il nuovo portale: tutti i dettagli

Via libera al nuovo portale unico Isee sul sito Inps che unifica le varie modalità di acquisizione dell'indicatore in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti. La notizia arriva direttamente dall'Inps che con una nota spiegando che la navigazione, "indirizza agevolmente alla stesura dell'Isee precompilato, la modalità prescelta da oltre l'80 per cento dei cittadini che hanno redatto la loro dichiarazione online".