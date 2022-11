Price cap, Giorgetti in pressing su Berlino: "Strategie comuni più incisive"

Caro energia, inflazione e sussidi: la prima missione di Giorgetti fuori dall'Italia

Prima missione all'estero del nuovo governo italiano: il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi a Berlino il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Al centro dei colloqui le problematiche dei rispettivi Paesi in relazione alle conseguenze su famiglie e imprese dell'aumento dei costi energetici.

A renderlo noto è un comunicato del Mef in cui si aggiunge che "Giorgetti, dopo aver ricordato l'importanza dei buoni rapporti tra Italia e Germania anche in virtù dei numerosi comuni interessi economici, ha sottolineato che il rallentamento dell'economia e l'andamento dell'inflazione rappresentano le emergenze che i Governi europei devono affrontare". "L'incontro ha anche permesso di approfondire le ultime misure del Governo tedesco, illustrate da Lindner, per contrastare gli aumenti dei prezzi energetici. Giorgetti ha evidenziato l'importanza che l'Ue abbia una politica e una strategia energetica comuni maggiormente incisive", si legge ancora nella nota.

Tradotto: il neo ministro del Mef, ex numero uno del Mise nel precedente governo Draghi, sta tentando di portare avanti la linea dell'ex esecutivo che per mesi, nelle sedi comunitarie, ha ribadito la necessità di inserire un tetto al prezzo del gas dinamico nel mercato energetico europeo, nonostante i "no" di Germania e Olanda. Il cosiddetto price cap proposto da Draghi, con il via libera di Bruxelles, diventerebbe la misura chiave per calmierare, almeno in parte, la folle corsa dei prezzi al Ttf di Amsterdam, dando respiro a famiglie e imprese italiane.

Nel frattempo per il neo governo di Centrodestra l'agenda europea si fa sempre più fitta: domani, 3 novembre, alla vigilia del Consiglio dei ministri dedicato alle risorse per decreto Aiuti e manovra, la premier Giorgia Meloni è attesa a Bruxelles. Qui, in programma ci sono tre incontri: con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, e Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo. Mentre la prossima settimana il neo ministro dell'Economia e delle Finanze incontrerà a Bruxelles, tra gli altri, anche Bruno Le Maire, ministro dell'economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale francese.