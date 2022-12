Price cap, trovato l'accordo: tetto al prezzo del gas a 180 euro a megawattora

Price cap Ue sul gas, c'è l'accordo a 180 euro. Solo l'Ungheria di Orban vota contro

Dopo tanto procrastinare, alla fine, l'Europa ce l'ha fatta a trovare la quadra e stipulare un vero accordo sul price cap al gas. Il tanto tetto al prezzo lanciato dal governo Draghi e portato avanti dal governo Meloni in sede europea arriva oggi a un dunque con l'intesa dei 27 che porta il prezzo a 180 euro a megawattora.

Concordato tra i ministri dell'Energia dell'Unione europea, il price cap al gas scatterà dal 15 febbraio, al superamento della soglia di prezzo concordata per tre giorni, con uno spread rispetto al prezzo del Gnl di 35 euro per tre giorni. L'obiettivo è quello di limitare i picchi, evitando così impennate come quelle dello scorso agosto.

Secondo quanto scrive l'Adnkronos il cap è passato a maggioranza qualificata: la Germania ha votato a favore, mentre Olanda e Austria si sono astenute. Ha votato contro solo l'Ungheria. Dopo l'annuncio del price cap europeo, al Ttf di Amsterdam i future cedono il 3,2% a 111,8 euro/Mwh dopo essere scesi fino a un minimo di 105 euro/mwh.

Price cap al gas, il ministro Fratin: "Una vittoria dell'Italia"

Esulta via social il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che scrive: "Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. E’ la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. E’ la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo". Sulla stessa scia anche la premier Giorgia Meloni che dal museo ebraico di Roma ha sottolineato quanto l'accordo Ue sul price cap sia una "grande vittoria" per il Paese.

Price cap gas, Bonelli: "Famiglie e imprese condannate"

D'altro canto è invece la posizione del co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli: "Il Consiglio europeo sull’energia ha trovato l’intesa sul price cap mettendo un tetto a 180 euro MW/h ovvero un prezzo maggiore dell’80% rispetto al prezzo attuale del gas sul mercato di Amsterdam che oggi è fissato intorno ai 100 euro MW/h. Invece di portare il prezzo verso il basso, lo si porta verso l’alto. In Italia e in grande parte dell’Europa, saranno ancora una volta le famiglie e le imprese a pagare la speculazione sul gas mentre in Spagna e Portogallo il price cap, autorizzato dall’Ue, è realtà ed è al di sotto dei 100 euro MW/h”.

Price cap gas, Besseghini: "Tetto al prezzo alto rispetto ai prezzi industriali"