Proposta Kkr-Tim, Giorgetti: "Non ci tiriamo indietro, ora palla all'azienda"

Rete, Kkr manda l'offerta per Tim. Titolo in rosso in Borsa

La nuova offerta del fondo Kkr sulla rete Tim continua a scaldare il listino azionario milanese: a poco meno di due ore dalla chiusura di Borsa il titolo lascia ancora sul terreno un -6,05% a 0,2578 euro. Come anticipato da Affaritaliani.it (addirittura un anno fa) gli americani sono interessati a rilevare un asset che, una volta interamente trasformato dal rame alla fibra, potrà valere parecchio.

"Tim ha ricevuto da Kkr in data odierna l’offerta vincolante su NetCo, relativa alle attività di rete fissa di Tim, inclusa FiberCop", si legge nella nota del gruppo. Con riferimento alla partecipazione detenuta da Tim in Sparkle, si legge nella nota, "Kkr ha formulato una nuova offerta non vincolante, in attesa di procedere alla trasmissione di un’offerta vincolante entro 4/8 settimane, al termine delle attività di due diligence in corso, richiedendo un periodo di esclusiva fino al prossimo 20 dicembre".

"L'offerta su NetCo scade l'8 novembre p.v., ferma restando la possibilità di discutere i termini di ulteriori estensioni sino al prossimo 20 dicembre. Non appena completata l’analisi, l’offerta vincolante verrà portata senza indugio all’esame del Consiglio di Amministrazione", conclude la nota.

Rete, Giorgetti: "La proposta è sul tavolo, la valutazione ora spetta all'azienda"

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al termine del Cdm interpellato sull'offerta per la vendita della rete Tim ha dichiarato: "Potete immaginare il tipo di notte che ho passato: dovevo chiudere la legge di bilancio e l'offerta per la Netco. C'è una proposta, rispetta gli interessi dello Stato, le cifre sono state ampiamente dibattute perché lo Stato quando si muove non regala niente a nessuno. La proposta è sul tavolo, la valutazione spetta all'azienda, non entro in questi aspetti, ma questo governo anche su situazioni incancrenite si è mosso in maniera concreta, vediamo se la proposta sarà accettata. Noi non ci tiriamo indietro".