Borsa: Milano in rialzo. Titoli di Stato: spread sopra 200 punti

Borse europee: s'indeboliscono e diventano contrastate

Dopo i primi minuti di avvio in cauto rialzo, le Borse europee d'indeboliscono e diventano miste. In primo piano restano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente per l'escalation di violenze nella guerra Israele-Hamas. A Londra l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,15% a 7.610,88 punti, a Francoforte il Dax lima uno 0,01% a 15.184,55 punti, a Parigi il Cac40 cede lo 0,03% a 7.001,39 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dello 0,03% a 28.244,68 punti.

Borsa: Milano apre in rialzo

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,34% a 28.332 punti.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre poco mosso sopra 200 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre a 202,5 punti, poco mosso rispetto ai 203 punti base dell'ultimo closing. Il tasso del decennale sale al 4,782%.

Il gas parte in forte ribasso ad Amsterdam (-5,3%)

Avvio in calo per il prezzo del gas naturale in Europa. All'hub di riferimento Ttf i future sul contratto di novembre viene scambiato a 51,17 euro/Mwh, in calo del 5,2%. Il prezzo del gas naturale e' aumentato di oltre il 40% a 55 euro per megawattora la scorsa settimana, il livello piu' alto in otto mesi.

Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -2% con rischi escalation in Medio Oriente

I rischi di escalation del conflitto tra Israele e Hamas in Medio Oriente, in particolare alla luce degli avvertimenti lanciati dall'Iran a Tel Aviv, preoccupano i mercati azionari. La Borsa di Tokyo ha così chiuso in deciso ribasso, zavorrata dalla debolezza dei titoli tecnologici. L'indice Nikkei ha terminato la giornata in calo del 2,03% a 31.659 punti, mentre l'indice Topix ha ceduto l'1,53% a 2.274 punti. In deciso aumento l'indice Nikkei 225 sulla volatilità, balzato del 4,67% a 21,9 punti, valore massimo dal 4 ottobre, quando il Nikkei perse il 2,3% accusando il peggior declino da due mesi.