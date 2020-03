Prosieben, Mediaset compra un altro 4,25% e sale a quasi il 20% del capitale

Mediaset investe ancora in ProSiebenSat1. Il Biscione compra un'altra quota del gruppo tedesco e arriva a sfiorare il 20%. In una nota Mediaset Espana annuncia di aver acquistato un altro 4,25% del capitale per un valore di circa 61 milioni di euro. In questo modo la controllata spagnola, che gia' deteneva il 5,5%, raggiunge il 9,75% del broadcaster tedesco, aggiunge la nota. La capogruppo Mediaset detiene invece il 9,6%. Complessivamente la partecipazione in capo a Mediaset e' del 19,3%. Nei giorni scorsi anche il finanziere ceco Daniel Kretinsky aveva a sua volta arrotondato la partecipazione in Prosiebensat portandola al 10%.