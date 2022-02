Prosieben, Mfe aumenta i diritti di voto e sonda i piani dei manager tedeschi

Il Biscione verso la propria lista per il supervisory board?

Mentre resta alla finestra in Francia per monitorare come l’evoluzione della fusione del piccolo schermo fra Tf1 e M6, MediaForEurope (Mef), in vista dell'assemblea di Prosiebensat, aumenta ancora la quota partecipativa nel gruppo tedesco in azioni con diritti di voto pur mantenendo fermo il pacchetto aggregato che è pari al 23,90% Secondo quanto notificato a Bafin, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi possiede ora il 21,61% del capitale in azioni con diritto di voto (50,34 milioni di azioni), dal 21,06% precedente, pacchetto che è in capo a Mediaset Espana per l'11,46% e a MediaForEurope NV per il 10,15%.

La restante quota nel gruppo tedesco, spiega l’agenzia Radiocor, è in derivati con sottostante il 2,29% dei diritti (5,3 milioni di azioni) e con scadenze nel 2024. A inizio maggio è in calendario l'assemblea degli azionisti di Prosiebensat che avrà all'ordine del giorno anche il rinnovo del consiglio di sorveglianza. Appuntamento in vista del quale, secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters che cita fonti vicine alla questione, l’amministratore delegato di Prosieben Rainer Beaujean e il presidente uscente, Werner Brand vorrebbero tenere dei colloqui nelle prossime settimane con il gruppo di Cologno Monzese controllato da Fininvest per cercare di risolvere una disputa relativa ad avvicendamenti ai vertici.

I rapporti con il management dell’emittente teutonica sono freddi dopo che l’ex Mediaset ha cercato l’adesione di Prosieben al progetto di consolidamento europeo dei broadcaster nazionali per la creazione di economie di scala su costi e investimenti per fronteggiare la crescita dei colossi americani dello streaming. Un progetto di M&A transfrontaliero a fronte al quale l’attuale Ceo Beaujean si è sempre mostrato scettico.

