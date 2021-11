Prysmian, commessa da 1,71 miliardi da Terna per il Tyrrhenian Link

I cavi del progetto Tyrrhenian Link saranno prodotti ad Arco Felice centro di eccellenza di Prysmian

Commessa di circa 1,71 miliardi di euro per Prysmian assegnato da Terna Rete Italia, controllata al 100% da Terna. Il contratto quadro include il progetto Tyrrhenian Link per la progettazione, la fornitura, l'installazione sottomarina e terrestre e il collaudo di oltre 1.500 km totali di cavi sottomarini per agevolare gli scambi energetici tra Sardegna, Sicilia e Campania, rafforzando l'hub energetico del Mediterraneo.

Il progetto Tyrrhenian Link prevede l'installazione "chiavi in mano" da uno a tre collegamenti ad alta tensione in corrente continua da 500 kV, ciascuno lungo 500 km, realizzati con cavi unipolari con isolamento in carta impregnata in miscela e doppia armatura. La consegna e il collaudo sono previsti per il periodo 2025-2028.

Il contratto quadro tra Prysmian e Terna include anche un sistema di elettrodi e fibre ottiche per il monitoraggio del sistema, oltre a opere civili terrestri e operazioni di trivellazione orizzontale controllata (HDD - Horizontal Directional Drilling) nel punto di approdo. I cavi sottomarini e terrestri del progetto Tyrrhenian Link saranno prodotti ad Arco Felice (Napoli), il centro di eccellenza di Prysmian Group per i cavi sottomarini: per adeguare la capacità produttiva dello stabilimento e sviluppare un nuovo centro di ricerca e sviluppo a supporto della transizione energetica, il gruppo ha già approvato un piano di investimenti di circa 80 milioni di euro.

La posa dei cavi verrà effettuata principalmente dalla nave "Leonardo da Vinci, la più grande nave posa cavi al mondo, entrata in operatività ad agosto 2021. Il nuovo collegamento sottomarino da 1.000 MW aiuterà l'Italia a raggiungere i suoi obiettivi di transizione energetica, consentendo a tre regioni di incrementare la capacità di scambio di elettricità derivata dall'energia solare ed eolica prodotta a livello locale", si legge nella nota.

"La commessa va ad aggiungersi agli altri 2,3 miliardi di euro di progetti già acquisiti da Prysmian nel 2021 rafforzando ulteriormente l'ambizione del gruppo a diventare il partner strategico nello sviluppo di reti energia a supporto della transizione energetica, ha sottolineato Hakan Ozmen, EVP Project Business di Prysmian. Il gruppo è stato partner di Terna in altri progetti, come il collegamento tra la Sicilia e la penisola italiana e i nuovi collegamenti in cavo sottomarino tra Capri e la terraferma.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti ancora una volta da Terna come partner in questo importante progetto infrastrutturale volto ad offrire all'Italia una rete elettrica nazionale più solida e sostenibile", ha commentato invece Valerio Battista, amministratore delegato di Prysmian Group. che ha aggiunto: "Abbiamo dato prova di possedere il più ampio know how del settore, nonchè le tecnologie e gli asset, per eseguire un progetto tanto esteso e complesso".