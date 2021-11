Prysmian, commessa record negli Usa: nuovi cavi sottomarini per 1,6 mld

Prysmian Group si aggiudica una commessa record negli Stati Uniti: 1,6 mld per un sistema in cavo sottomarino

Record per il leader nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni Prysmian: il colosso italiano si è aggiudicato una la commessa più elevata mai assegnata negli Stati Uniti per un sistema in cavo sottomarino. La commessa ha un valore totale di circa 1,6 miliardi di euro, di cui 630 milioni di euro relativi a Prysmian per la fornitura dei cavi e i lavori di installazione di sua competenza. La conclusione del progetto è prevista entro il 2026.

La commessa, informa una nota, è stata assegnata da Dominion Energy Virginia al consorzio costituito da Prysmian e dal gruppo Deme, leader nel settore dell'eolico offshore, e include un pacchetto completo relativo al trasporto e all'installazione delle fondamenta e delle sottostazioni e ai servizi Epci (Engineering, Procurement, Construction, Installation) per i cavi inter-array ed export per quello che sarà il più grande parco eolico offshore commerciale degli Stati Uniti.

Il progetto Coastal Virginia Offshore Wind è ubicato a circa 43 km al largo della costa di Virginia Beach. Prysmian Group fornirà tre cavi export tripolari ad alta tensione in corrente alternata da 220 kV lunghi circa 62 km ciascuno, per un totale di circa 560 km, oltre a 320 km di cavi inter-array offshore tripolari da 66 kV.

Il progetto è cruciale per supportare il Commonwealth of Virginia nel raggiungimento del proprio obiettivo di diventare "carbon neutral" entro il 2045. I parchi eolici offshore, con un totale di 176 turbine, saranno in grado di fornire energia pulita a ben 660.000 abitazioni. I cavi export saranno realizzati ad Arco Felice (Napoli) e a Pikkala (Finlandia), mentre i cavi inter-array saranno prodotti a Nordenham (Germania). Si tratta dei tre centri di eccellenza del Gruppo per la produzione di cavi sottomarini.