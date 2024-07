Prysmian completa l'acquisizione di Encore Wire e si rafforza in Nord America

Prysmian completa l'acquisizione di Encore Wire

Prysmian, società italiana leader mondiale nell'industria dei cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni, annuncia di aver completato l'acquisizione di Encore Wire Corporation. In conformita' con i termini dell'accordo di fusione sottoscritto dalle parti in data 14 aprile 2024, Prysmian ha acquisito per cassa tutte le azioni ordinarie in circolazione di Encore Wire per $ 290,00 per azione.

L'acquisizione permettera' il consolidamento della posizione di leadership di Prysmian in Nord America. Prysmian beneficera' di maggiori opportunita' di cross-selling, nonche' dell'efficienza e dell'innovazione del modello di produzione, distribuzione e servizio unici di Encore Wire. Inoltre, a seguito della transazione, aumentera' la rilevanza del business nordamericano nella distribuzione geografica di Prysmian.

Con l'integrazione di Encore Wire, Prysmian sara' in una posizione ancora piu' favorevole per promuovere l'accelerazione dei trend di elettrificazione e di trasformazione digitale in Nord America, a supporto della crescita dei data center e l'aggiornamento della rete elettrica.