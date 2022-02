Putin chiude la Borsa di Mosca. Capitali in fuga: crolla il rublo

La Banca centrale russa ha comunicato che la Borsa di Mosca rimarrà chiusa per arginare le vendite

Capitali in fuga nonostante il rialzo di 1.050 punti base dei tassi d’interesse di riferimento da parte della Bank of Russia, corsa ai depositi nelle banche russe, crollo del rublo sui mercati valutari, sospensione di tutti i titoli azionari dei gruppi russi con doppia quotazione sui listini europei e Borsa di Mosca con la serranda abbassata per prevenire altri crolli dopo i sell-off della scorsa settimana. L’effetto delle nuove sanzioni sulla Russia (esclusione delle grandi banche russe dal principale sistema di pagamenti globale Swift e il congelamento delle riserve valutarie della banca centrale) è uno tsunami finanziario sugli asset del Paese guidato da Vladimir Putin.

L’istituto guidato dalla banchiera centrale Elvira Nabiullina ha vietato temporaneamente ai broker di gestire le vendite di titoli da parte di investitori esteri, decidendo di non far partire le negoziazioni della Borsa di Mosca che rimarrà chiura, scelta che ha pochi precedenti nella storia. Sul valutario, il rublo russo rimane bersaglio di vendite di massa nonostante Bank of Russia abbia più che raddoppiato il tasso di interesse di riferimento (di 1.050 punti base, portandoli dal 9,5% al 20%) per arginare il crollo rovinoso della valuta, che in avvio di seduta trattava in calo di oltre il 30% nei confronti del dollaro, ai minimi storici.

Dopo la decisione della Nabiullina, la moneta russa ha ridotto le perdite nei confronti del dollaro, con il cambio dollaro/rublo tornato brevemente a quota 90, ma in seguito ha ripreso la discesa lasciando sul terreno più del 20%. I Paesi occidentali hanno congelato le riserve della Banca celtrale moscovita detenute all'estero per impedire che venissero usare per ridurre l'impatto delle sanzioni internazionali.

Secondo gli analisti, le sanzioni limitano l'accesso dell’istituto centrale ai mercati finanziari e quindi impediscono loro di liquidare tutti i titoli detenuti in euro, sterline e dollari, mentre limitano anche l'accesso alle riserve fisiche in valuta estera poichè la maggior parte di esse è detenuta in conti dell'Eurosistema. E una corsa agli sportelli sembra già iniziata in Russia durante il fine settimana, fattori che hanno spinto stamani la Bce a sentenziare che “a causa del deterioramento della loro situazione di liquidità”, Sberbank Europe, controllata della russa Sberbank (la principale banca russa, a controllo statale) e altre due sussidiarie sotto la sua supervisione, "stanno fallendo o rischiano di fallire".

