Rai Way, il fondo Clearway entra nel capitale. Il titolo corre in Borsa

Rai Way, il fondo Clearway entra nel capitale e il titolo corre in Borsa

Rai Way corre a Piazza Affari. Dopo l’ingresso nell’azionariato, come socio di minoranza, di Clearway Capital, la società che possiede le torri di trasmissione della Rai balza in Borsa avanzando del 2,96% a 5,05 euro ad azione. A rivelarlo è stata l’agenzia Bloomberg.

L’obiettivo del fondo attivista, che ritiene Rai Way sottovalutata, sarebbe quello di spingere a una fusione con Ei Towers, controllata in parte anche da Mfe, in modo da consentire a Rai Way di vedersi riconoscere appieno il suo valore sul mercato.