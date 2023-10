Rc Auto, aumenti a doppia cifra in tutta Italia: ecco di quanto

Assicurazione auto in Italia, aumenti record nei premi Rc Auto in 12 mesi

In Italia, gli automobilisti si trovano ad affrontare un duro colpo al portafoglio a causa dell'assicurazione auto. In soli 12 mesi, il premio medio pagato dagli italiani per assicurare la propria auto è salito in modo vertiginoso del 27,9%, raggiungendo un picco preoccupante di 614,39 euro al mese. Questo significa che rispetto a settembre 2022, gli automobilisti italiani stanno sborsando oltre 130 euro in più ogni anno per la copertura assicurativa del loro veicolo. Tali dati emergono dall'analisi condotta dall'Osservatorio di Facile.it, basata su un campione di oltre 11 milioni di preventivi e relative quotazioni tra settembre 2022 e 2023.

Andrea Ghizzoni, managing director Insurance di Facile.it, sottolinea che: "È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell’assicurazione auto, trend che non sembra rallentare. Nel contesto attuale - caratterizzato da continui incrementi - confrontare le offerte disponibili sul mercato può rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare".

La comparazione tra i premi medi Rc auto di settembre 2023 e quelli dell'anno precedente rivela che gli aumenti a doppia cifra hanno colpito l'intero Paese, sebbene con alcune notevoli differenze regionali. L'Umbria guida la classifica delle regioni con l'incremento maggiore, registrando un aumento medio del 37,9% rispetto all'anno precedente. Seguono il Lazio, con un aumento del 36%, e la Sardegna con un incremento del 34,4%.

La Campania, purtroppo, si conferma ancora una volta come la regione più costosa d'Italia per l'assicurazione auto. Nel settembre 2023, per assicurare un'auto in Campania, era necessario sborsare in media 1.062,49 euro, il 73% in più rispetto alla media nazionale. Altri territori con premi medi elevati includono la Calabria, con una media di 673,07 euro, e la Puglia, con 665,36 euro.

Nell'altra estremità della classifica, il Friuli-Venezia Giulia conferma il suo status di regione meno costosa d'Italia per l'assicurazione Rc auto. Nel settembre 2023, occorrevano mediamente 415,92 euro per assicurare un veicolo a quattro ruote in questa regione. Seguono il Trentino-Alto Adige, con una tariffa media di 443,88 euro, e la Lombardia, dove il premio medio era di 474,38 euro.

Tra le garanzie accessorie scelte dagli automobilisti italiani, l'assistenza stradale è stata la più popolare, scelta dal 43,6% degli automobilisti. Altre coperture aggiuntive richieste, seppur meno frequentemente, includono la garanzia infortuni conducente (19,2%), la tutela legale (14,8%) e la copertura furto e incendio (10,6%).