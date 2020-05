Rcs, Camera Arbitrale: vendita via Solferino valida ma possibili risarcimenti

L'arbitrato tra Rcs e Blackstone va avanti. Il contenzioso relativo all'operazione che nel 2013 ha portato alla vendita e contestuale locazione del complesso immobiliare di Via Solferino e' arrivato in Camera Arbitrale e il tribunale ha pronunciato "un lodo parziale e non definitivo, e di contestuale ordinanza istruttoria", rende noto il gruppo editoriale.

Il Tribunale Arbitrale "ha affermato la propria competenza a decidere sulle domande di Rcs (incluse quelle risarcitorie), respingendo tutte le relative eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall'acquirente; ha escluso l'invalidita' dei contratti con cui e' stata conclusa l'operazione; ha rilevato che il comportamento dell'acquirente potrebbe dare luogo al risarcimento del danno in favore di Rcs, e a tal fine ha disposto due consulenze tecniche". I pareri dovranno "accertare le condizioni in cui si trovava Rcs nel 2013, nonche' il valore di mercato dell'Immobile, tenuto conto, fra l'altro, di tutte le condizioni dell'operazione".

La decisione del Tribunale Arbitrale conferma che l'arbitrato in Italia e' la sede competente a decidere la controversia tra le parti, e cio' diversamente da quanto sostenuto dall'acquirente e dai fondi Blackstone, anche nella causa intentata presso la Supreme Court of the State of New York. "L'odierna decisione dimostra che l'azione instaurata da Rcs, lungi dall'essere addirittura un "atto estorsivo" (come, incautamente, piu' volte qualificata dalle controparti), e' meritevole di ulteriore approfondimento, e potrebbe condurre a un risarcimento del danno in favore della societa'".

La decisione del collegio arbitrale "e' coerente con quanto la societa' aveva sin da principio prospettato all'acquirente, in via stragiudiziale, prima dell'instaurazione dell'arbitrato" sottolinea Rcs in una nota ricordando quando "aveva, in buona fede, chiesto all'acquirente di avviare un dialogo proprio finalizzato a ripristinare in concreto l'equilibrio dei contratti".

Il Lodo, ricorda inoltre Rcs, segue il provvedimento del 24 aprile 2019, anch'esso favorevole a Rcs, con cui la Supreme Court of the State of New York aveva sospeso il procedimento, che l'acquirente e i fondi Blackstone avevano avviato in attesa dell'esito dell'arbitrato in Italia.

"Questo Lodo rinsalda la posizione della societa' anche innanzi alla Supreme Court of the State of New York, e dimostra che le domande avversarie sono prive di fondamento" e Rcs "attende serenamente l'esito dell'istruttoria e del giudizio, rispettosa dell'attivita' del Tribunale Arbitrale e fiduciosa che, nella vicenda concernente l'Immobile, risultera' accertato che l'unica parte danneggiata e' stata la societa', nel cui esclusivo interesse il Consiglio di Amministrazione ha doverosamente agito e continuera' ad agire in ogni sede".