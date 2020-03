M5s: "Il virus ci ha dato ragione. Ora ampliamo il reddito di cittadinanza"

Coronavirus, misure per la crisi economica, la proposta del M5s: 'Possibile estensione del Reddito di Cittadinanza e e aumento indennizzi a partite iva'

“In questa situazione drammatica per il Paese il reddito di cittadinanza è uno strumento che permette a due milioni e mezzo di cittadini, tra cui bambini, disabili, nonni, di non morire di fame. Dove sono finiti quelli che volevano abolirlo? Se, a causa di questa crisi improvvisa, ci sarà l’esigenza di allargare le maglie dei requisiti, daremo una mano ad altri milioni di italiani” – lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio alla Camera.“

Per quanto riguarda le partite Iva, ad aprile riceveranno i 600 euro del CuraItalia. Sappiamo che sono pochi ma sappiamo anche che si tratta solo del primo passo: stiamo lavorando affinché nel prossimo decreto la cifra possa essere aumentata, oltre ad un ristoro parziale delle tasse sospese per le pmi e agli indennizzi per le imprese. Il nostro obiettivo è immettere liquidità nel sistema economico: faremo qualunque cosa per affrontare l’emergenza e far rialzare l’Italia” – concludono.