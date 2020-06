Bolletta luce in aumento: quando e di quanto

Bolletta luce aumenta: ecco quando

Brutta notizia in arrivo insieme ad una bella. La bolletta della luce sta per aumentare del 3,3%. Nella media saranno spesi 14 euro in più a famiglia. Diminuirà però quella del gas.

"Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° luglio la bolletta dell’elettricità registrerà un aumento del 3,3% mentre quella del gas scenderà del 6,7%''. ''Per una famiglia tipo significa spendere su base annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, nell'ipotesi di prezzi costanti), 14 euro in più per la luce e 55 euro in meno per il gas. Una minor spesa complessiva, quindi, pari a 41 euro''. E' quanto emerge dallo studio dell'Unione Nazionale Consumatori.

Bolletta gas diminuisce, ma 'è solo un effetto ottico' perchè d'estate non si accende il riscaldamento

"Una cattiva notizia per le famiglie già in difficoltà per le conseguenze dell'emergenza Covid. Purtroppo il calo del prezzo del gas è solo un effetto ottico - spiega Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori - un risparmio sulla carta, visto che in estate non c'è l'usanza di accendere il riscaldamento. Insomma, sui bilanci delle famiglie peserà solo il rialzo della luce. Se poi consideriamo che nei mesi estivi si registrano i picchi dell'anno per i consumi di elettricità, dato l’uso massiccio dei condizionatori, la notizia è ancora peggiore".