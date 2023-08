Reddito, altra beffa per gli "esodati": spariscono anche i 350 euro

La beffa per gli "esodati" del reddito di cittadinanza: spariscono anche i 350 euro

Dal 1° settembre si ritroveranno" in molti "privi sia dell’assegno sia del nuovo supporto previsto dal governo per i corsi di formazione il taglio riguarderà parte delle 188 mila famiglie che hanno già ricevuto l’sms dall’Inps". E' la beffa per quelli che Repubblica definisc "esodati" del Reddito di cittadinanza. Infatti, "una parte di quelli che hanno ricevuto l’sms a luglio ed agosto, scopriranno che sono fuori da ogni sostegno solo tra qualche giorno".

Secondo Repubblica, "quando il primo di settembre si collegheranno alla piattaforma Siisl, creata da Inps e ministero del Lavoro in collaborazione con le Regioni, e verificheranno che non hanno diritto neanche all’Sfl, ovvero al Supporto per la formazione e il lavoro da 350 euro per 12 mesi, non ripetibile. Fuori dal Reddito di cittadinanza, fuori dal Supporto. Fuori da tutto. Succede perché il governo a guida Meloni nel valutare le misure di contrasto alla povertà ha scelto di usare ben tre livelli di Isee, il tradizionale indicatore della situazione economica e patrimoniale che consente al singolo di accedere a bonus e sostegni".

Come spiega sempre Repubblica, "per chi ha perso il Reddito e spera nel “rimborso spese” da 350 euro mentre segue un corso di formazione l’Isee scende a 6.000 euro. Questo significa che una parte delle 154.507 famiglie che hanno ricevuto dall’Inps l’sms di stop a luglio e le altre 33.765 che lo stanno ricevendo in questi ultimi scampoli d’agosto, dopo 7 mesi di fruizione del Reddito, non avranno più alcun tipo d’aiuto dallo Stato se avevano un Isee entro i 9.360, ma sopra i 6.000".