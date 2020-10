Reddito di cittadinanza sospeso. Il governo valuta se rinnovarlo o meno

Il Reddito di cittadinanza va in vacanza. Stop di un mese per i sussidi alle persone in diffcoltà. Lo prevede la norma, che stabilisce che l'assegno duri al massimo per 18 mesi. Così - si legge sul Fatto Quotidiano - per i primissimi beneficiari è già scaduto. Quell’anno e mezzo è già passato per 410 mila nuclei che ora non potranno ottenere l’accredito di fine ottobre. E ora c’è chi, anche tra gli amministratori locali, teme che – sebbene si tratti solo di un mese scoperto – si possa innescare una bomba sociale e chiede di introdurre una proroga.

Al ministero del Lavoro, però, per il momento non è stata presa in considerazione questa possibilità. Anzi, si dà per scontato che sarà confermata l’attuale impostazione: una nota dei tecnici ministeriali ha chiarito che i percettori coinvolti nei patti di inclusione sociale non saranno obbligati a proseguire il percorso con i Comuni nel mese in cui non riceveranno i soldi, ma potranno farlo in maniera volontaria. Quanto ai lavori di pubblica utilità, invece, saranno tassativamente interrotti perché verrà meno la copertura assicurativa dell’Inail.