Renzo Rosso "beve un goccio" di Amarone. A Red Circle il 5% di Masi Agricola

Cambio della guardia nell'azionariato di Masi Agricola. Nel capitale della società vinicola è entrato indirettamente Renzo Rosso, l'imprenditore famoso per il marchio di abbigliamento Diesel. Red Circle Investments Srl, società che fa capo a Renzo Rosso con sede a Bassano del Grappa (Vicenza), dall'8 maggio scorso ha raggiunto la soglia rilevante del 5% del capitale sociale di Masi Agricola, quotata su Aim Italia.



Lunedì, l'azienda vinicola aveva invece reso noto che la società Bac.Co spa (che fa capo al Fondo Alcedo) era uscita dal capitale sociale. La famiglia Boscaini resta azionista di maggioranza assoluta con Sandro, Bruno e Mario Boscaini che detengono ciascuno il 24,5% per una quota del capitale di Masi pari al 73,5%.

Come ricordato dagli analisti di Equita, "Bac.Co era azionista con il 6% del capitale" di Masi Agricola, specificando che "Bac.Co e' uno special purpose vehicle del fondo Alcedo III, e dal 2006 era azionista di Masi, con quote progressivamente decrescenti fino ad attestarsi al 6% dalla data dell'Ipo nel 2015. Masi rappresentava ormai l'unico asset del fondo, il cui orizzonte temporale era gia' scaduto; la vendita della quota pertanto era attesa". In base al regolamento di Aim Italia, vanno comunicate le variazioni alle quote sopra il 5% del capitale.



La Red Circle Investments potrebbe essere quindi la società che ha rilevato la quota lasciata libera da Bac.Co nel capitale della societa' famosa per la produzione di Amarone. In attesa di conoscere l'identita' dell'acquirente delle quote di Bac.Co - che ieri non era ancora noto - i titoli di Masi Agricola su Aim Italia hanno registrato alla vigilia un balzo in chiusura del 5,65% a 2,43 euro per azione. Nella seduta di oggi i titoli scendono del 2,88% a 2,36 euro.



Tra le operazioni realizzare dalla società di investimento di Renzo Rosso ci sono l'acquisto di quote in Yoox - di cui sarebbe rimasta azionista anche dopo la fusione con Net-a-porter - in H-Farm, incubatore di aziende quotato all'Aim Italia, in Depop (applicazione mobile per l'acquisto e la vendita di abbigliamento), in EcorNaturaSi' (produttore e distributore italiano di prodotti naturali e biodinamici) in U-Booker (una sorta di agenzia di modelle e modelli digitale), e in Retrosuperfuture (società italiana attiva nella moda e dell'occhialeria). A inizio 2020, inoltre, Red Circle Investiments ha realizzato anche una operazione immobiliare, rilevando la sede milanese del gruppo Marni.