Reply in crescita: nei primi 9 mesi del 2020 fatturato a 908,3 mln (+4,9%)

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell’anno, ha raggiunto i 908,3 milioni di Euro, in crescita del 4,9% rispetto ai 866,2 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2019. Positivi tutti gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 141,1 milioni di Euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 136,2 milioni di Euro registrati a settembre 2019. L’EBIT, da gennaio a settembre, è stato di 114,4 milioni di Euro, in crescita del 5,3% rispetto ai 108,6 milioni di Euro a settembre 2019. L’utile ante imposte, da gennaio a settembre 2020, è stato di 113,8 milioni di Euro (+5,6% rispetto ai 107,7 milioni di Euro del 2019).

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell’anno l’andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 293,1 milioni di Euro, in incremento del 0,2% rispetto al dato 2019. L’EBITDA, da luglio a settembre 2020, è stato pari a 50,9 milioni di Euro, con un EBIT di 40,2 milioni di Euro e un utile ante imposte di 38,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2020 è positiva per 135,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 risultava positiva per 122,6 milioni di Euro.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi nove mesi del 2020, malgrado le difficoltà legate agli effetti dei vari lock-down è stata in grado di raggiungere risultati positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità; anche il terzo trimestre è stato caratterizzato da un andamento in crescita.”

“Questo ci ha consentito - continua Mario Rizzante - di proseguire nel nostro percorso di sviluppo, sia ampliando l’offerta Reply in Nord America e in Europa, sia investendo in nuove competenze, in particolare negli ambiti del cloud, delle applicazioni di intelligenza artificiale, dei veicoli connessi e delle soluzioni a supporto della digitalizzazione e automazione dei principali processi aziendali.”