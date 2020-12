Rete unica, la Lega prova a blindare Open Fiber. Rumors

Blitz della Lega su Open Fiber. Secondo Il Corriere della Sera, il Carroccio avrebbe presentato un emendamento alla manovra per blindare i lavori per la banda larga intrapresi dalla fiber company guidata da Franco Bassanini.

Come noto, Infratel, società di Invitalia incaricata di raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione nel Paese, ha deciso di non concedere più anticipi a Open Fiber, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. E la stessa società della banda larga ha accumulato dei ritardi.

Ora, con la norma della Lega, si punta a trasferire ai presidenti della regione il budget destinato alla fibra, per bypassare questo ostacolo, nei fatti commissariando le attività di Open Fiber in certe aree. Proprio poche settimane fa la Lega, aveva presentato altri emendamenti alla legge di Bilancio per far arrivare la fibra nelle case degli italiani e per creare un fondo da 1,1 miliardo per le infrastrutture, portando torri e Fwa dove oggi non c’è nessun tipo di segnale.