Revisione Pac e più competitività Ue: incontro tra Confagricoltura-Ursula

Incontro tra Confagricoltura-von der Leyen-Tajani

Restare "uniti in Europa" per sconfiggere i grandi "rivali" esteri come Russia e Cina, mettendo sempre al centro la competitività Europa e il dialogo tra istituzioni, imprese e associazioni, a partire dalla nuova riforma della Pac: è questo in sintesi il messaggio che Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, ha voluto dare a Ursula von der Leyen, candidata PPE alla presidenza della Commissione Europea, in visita a Palazzo della Valle (sede di Confagricoltura) insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani.





“Mai come in questo momento è fondamentale restare uniti in Europa. Le sfide che il mercato globale sta affrontando sono consistenti e su queste influiscono le posizioni dei grandi attori: gli Stati Uniti che danno priorità alla propria sicurezza; la Russia che utilizza le derrate alimentari come strumento di pressione politica; la Cina che accumula scorte di grano e mais pari a circa la metà degli stoccaggi su scala mondiale. Rafforzare il ruolo della UE è la risposta, mutuando una nuova visione europea. Motivo per cui dobbiamo lavorare a una profonda revisione della PAC, con l'obiettivo di incrementare la produttività, la competitività e la stabilità dei redditi degli agricoltori", ha detto Giansanti.

"In questo scenario, gli agricoltori possono contribuire in modo strategico come ambasciatori dell’ambiente, aiutando a costruire un nuovo modello di agricoltura che tuteli la sicurezza alimentare e la salute del pianeta”, ha rimarcato il presidente di Confagricoltura. “Come sempre un confronto importante. Siamo molto onorati di questa visita. Fondamentale il supporto delle istituzioni europee per riportare l’agricoltura al centro di un dibattito strategico per il futuro dell’Unione”, ha concluso Giansanti.