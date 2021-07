Revo, Minali e Costamagna comprano Elba Assicurazioni per 160 milioni

Revo, la spac promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Elba Assicurazioni, attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni, si legge in una nota della società. Il corrispettivo per l'acquisizione del 100% della compagnia è stato determinato in 160 milioni di euro in caso di avveramento entro il 30 settembre 2021 delle condizioni sospensive, ovvero l'approvazione dell'assemblea degli azionisti di Revo e l'ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Ivass.

Qualora le condizioni sospensive si avverassero oltre il 30 settembre 2021, il corrispettivo sarà pari a 150 milioni incrementato di un importo in funzione del risultato netto maturato dal 31 dicembre 2020 fino alla data di perfezionamento dell'operazione. Una parte del prezzo, pari a 8 milioni, verrà trattenuta in escrow al closing a garanzia delle obbligazioni di pagamento di eventuali indennizzi previsti dal contratto di compravendita in capo ai venditori che dovessero eventualmente sorgere dopo il closing, spiega il comunicato di Revo.

Il cda di Revo, che ha convocato l'assemblea per il 4 agosto, ha fissato in Euro 9,996 il prezzo per azione del recesso, che risulta in ogni caso condizionato al closing.Revo è stata assistita nell'operazione dallo studio Gianni&Origoni per gli aspetti di M&A e di due diligence legale, unitamente a PricewaterhouseCoopers per i temi di due diligence finanziaria, attuariale e fiscale.I venditori, un gruppo di manager milanesi, sono stati assistiti da Clifford Chance per gli aspetti legali e da Rothschild&Co come advisor finanziario.

Revo ha inoltre sottoscritto un accordo di partnership strategica con Mangrovia Blockchain Solution che prevede l'acquisto del 10% del capitale sociale della stessa e lo sviluppo in esclusiva di soluzioni informatiche e digitali proprietarie basate su tecnologia blockchain, si legge sempre nella nota.