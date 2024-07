Richemont, altro cambio di poltrona: Rénier nuova Ceo di Van Cleef & Arpels

Richemont: un nuovo Ceo anche per Van Cleef & Arpels

Prosegue il cambio di poltrone da Richemont, e dopo che il board ha nominato Louis Ferla alla guida di Cartier, da Van Cleef & Arpels è stata designata a nuova Ceo, Catherine Rénier, attualmente alla guida di Jaeger-LeCoultre. Rènier sostituirà Nicolas Bos, colui che si è visto assegnare la carica di Ceo proprio di tutto il gruppo Richemont.

Catherine Rénier, grazie alla sua nazionalità francese e a una carriera di oltre 20 anni nei settori dell'alta gioielleria e dell'orologeria, rappresenta un connubio perfetto tra esperienza e innovazione. La sua carriera, cominciata nel 1999, ha abbracciato diversi ruoli di crescente responsabilità all'interno del gruppo. Da direttrice dello sviluppo retail di Cartier in Nord America, a vice direttrice marketing a Parigi per Van Cleef & Arpels, fino agli incarichi di direttrice commerciale e in seguito Ceo per il marchio Jaeger-LeCoultre.

Il trasferimento a Hong Kong nel 2008 segna un capitolo significativo nella carriera di Rénier, offrendole l'opportunità di esplorare e consolidare la presenza della maison Van Cleef & Arpels nel cruciale mercato Asia-Pacifico. Come direttrice commerciale prima, e poi come Ad per Hong Kong e Macau Sar, Cina e infine presidente per l’Asia-Pacifico, Rénier ha guidato la maison attraverso otto anni di successi e crescita, riconoscendo l’importanza strategica dell’Asia per il settore del lusso.

“Sono lieto che Catherine assuma il ruolo di CEO di Van Cleef & Arpels, dopo sei anni alla guida di Jaeger-LeCoultre dove ha costruito un forte team di leadership e un posizionamento chiaro e differenziato per la maison, fondamentale per il suo successo nel corso del suo mandato – ha commentato in una nota il CEO di Richemont Nicolas Bos -. Catherine apporta al ruolo il perfetto mix di esperienza e capacità di leadership che, unita alla sua profonda conoscenza della maison, le consentirà di garantire il successo a lungo termine di Van Cleef & Arpels”.

Richemont ha archiviato l’anno fiscale 2023 con vendite in crescita del 3% a 20,6 miliardi di euro grazie alla spinta della gioielleria, mettendo così alle spalle un quarto trimestre in calo dell’1% ma superiore alle previsioni. Le vendite nel trimestre a fine marzo, il quarto del suo esercizio, sono diminuite dell’1% a quota 4,8 miliardi di euro. A valute costanti risulta un incremento del 2%, per quanto nettamente inferiore alla crescita dell’8% del trimestre precedente e ben lontano dal +19% del primo quarter dell’anno. Tuttavia, il dato era comunque migliore delle attese degli analisti.