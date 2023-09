Rigoni di Asiago scommette su Ambrosiae. Il gigante del biologico "raddoppia"

Biologico, Rigoni di Asiago investe sulla qualità genuina della società benefit Ambrosiae: condivisione dei valori e complementarietà dei prodotti al centro

Rigoni di Asiago annuncia oggi l’acquisizione della quota di maggioranza di Ambrosiae Società Benefit con sede a Monteprandone (AP). Ambrosiae è una giovane azienda italiana che, con passione e dedizione, realizza prodotti alimentari biologici di altissima qualità, adatti ad ogni tipo di dieta ed esigenza. Dal 2021 è società Benefit, ovvero nell'esercizio della propria attività economica, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali, etc.

Dal 2014 Ambrosiae produce snack e prodotti per la colazione, creati con ingredienti naturali, vegetali, biologici, lavorati in modo innovativo, senza cottura, il più delicatamente possibile, per garantire e preservare i nutrienti di cui sono naturalmente ricchi. Per Ambrosiae "il cibo è sacro" e ogni singolo ingrediente viene trattato con amore ed estremo rispetto. Barrette, muesli per la colazione, porridge, preparati per pancake, e tantissimi altri prodotti da poter miscelare fra loro o utilizzare per ricette originali e appetitose.

Rigoni di Asiago, azienda veneta pioniera nel mondo del biologico, con un fatturato di oltre 138 milioni di euro, quest'anno festeggia 100 anni di attività. Nata e sviluppatasi sull’Altopiano di Asiago è da sempre capitanata dalla famiglia Rigoni che ha saputo trasformare un’impresa artigianale in una realtà leader a livello nazionale e presente in numerosi mercati esteri. Nel 2018, l’ingresso della società di private equity Kharis Capital - con una quota di minoranza - ha permesso il rafforzamento dell’azienda a livello internazionale.