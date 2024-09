Risorse umane, boom di investitori per Skillvue: Luigi Berlusconi fiuta l'affare e si lancia nel reclutamento

Luigi Berlusconi punta su Skillvue

Luigi Berlusconi fiuta l'affare e punta su Skillvue, la start-up milanese fondata nel 2021 che opera nel campo delle risorse umane. Grazie all'intelligenza artificiale Skillvue offre una piattaforma che facilita l'analisi delle competenze dei candidati e dei dipendenti, abbracciando un'ampia gamma di settori. Questo articolo esplora come l'innovativo approccio di Skillvue stia attirando l'attenzione dei grandi investitori e quali vantaggi possa portare alle pratiche HR delle aziende.

Investimento significativo nella tecnologia HR

Skillvue ha recentemente completato un'impressionante raccolta fondi di 2,5 milioni di euro, testimoniando la fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita. Tra i principali sostenitori di questo round di finanziamento troviamo l'Italian Founders Fund, guidato da Lorenzo Franzi, e 14Peaks Capital di Edoardo Ermotti. Significativa anche la partecipazione di Orbita Verticale, Ithaca 3 – il veicolo di investimento condiviso da Luigi Berlusconi e Giorgio Valaguzza –, il fondo spagnolo Kfund e diversi business angels. Questo ampio supporto finanziario riflette la solidità del modello proposto da Skillvue e la sua capacità di rispondere efficacemente alle esigenze attuali del mercato del lavoro.

Innovazione nel reclutamento e nello sviluppo dei talenti

Con la sua tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, Skillvue trasforma le procedure di reclutamento, development e mobilità interna, offrendo alle aziende un mezzo dinamico per valutare le competenze e la motivazione dei candidati. La piattaforma consente di condurre interviste asincrone che accelerano significativamente l'identificazione dei talenti più promettenti. Questo processo non solo semplifica la selezione iniziale, ma supporta anche le aziende nell'analisi complessiva delle competenze dei dipendenti, permettendo decisioni basate su dati solidi e obiettivi.

Un impatto trasversale su più settori

Sebbene Skillvue abbia un'applicazione particolarmente evidente nei settori del retail, grande distribuzione organizzata, banking e assicurativo, la sua versatilità le consente di estendere i propri benefici anche ad altri ambiti, inclusa la pubblica amministrazione. Tra i suoi clienti figurano nomi di spicco come Carrefour, Credem e Acquedotto Pugliese, dimostrando la capacità di Skillvue di adeguarsi e rispondere alle diverse esigenze del mercato. Questo non solo attesta l'universalità del servizio offerto, ma apre anche nuove prospettive per la sua applicazione in contesti diversificati.