Ritter Sport pioniera nell’approvvigionamento sostenibile del cacao

Ogni anno, prima di Pasqua, l’ONG australiana Be Slavery Free valuta l’approvvigionamento sostenibile di cacao delle principali aziende di cioccolato del mondo tramite la propria Chocolate Scorecard indipendente, per aiutare il consumatore a prendere decisioni consapevoli sul cioccolato che acquista e incentivare le aziende a migliorare le loro prestazioni nel settore. Quest’anno, un premio “Good Egg Award” per la migliore performance in materia di sostenibilità è stato assegnato alla Alfred Ritter GmbH & Co. KG., produttrice delle iconiche tavolette colorate Ritter Sport. L’azienda a conduzione familiare con sede nella città sveva di Waldenbuch ha ottenuto un notevole secondo posto nella classifica generale ed è una delle sole tre aziende di medie e grandi dimensioni al mondo riconosciute come “Leader in policy and practice”.

“La Chocolate Scorecard è l’unico punto di riferimento internazionale per valutare la sostenibilità nell’approvvigionamento del cacao”, spiega Asmus Wolff, Managing Director Supply Chain presso Ritter Sport. “Pertanto, il risultato è di estrema importanza per noi. Il fatto che siamo l’unico grande produttore ad aver raggiunto i vertici dimostra che in molteplici ambiti siamo in vantaggio rispetto ai nostri concorrenti. Allo stesso tempo, questo ci indica chiaramente le aree su cui concentrare i nostri sforzi”.

Ritter Sport è stata insignita del premio di leader in due categorie, secondo la scorecard, per le sue iniziative volte alla lotta contro la deforestazione e al cambiamento climatico, nonché per la sua trasparenza e tracciabilità nel settore del cacao. L’azienda non solo si impegna ad acquistare esclusivamente cacao certificato sostenibile per l’intera gamma di prodotti, ma ne assicura anche la piena tracciabilità fino all’organizzazione dei produttori. Questo rappresenta un requisito fondamentale per Ritter Sport nel migliorare le condizioni sociali, economiche ed ecologiche attraverso programmi specifici sul campo nei paesi produttori di cacao.

Ritter Sport ha infatti implementato programmi in tutti i paesi in cui acquista cacao: circa il 90% della materia prima proviene da partnership con organizzazioni di produttori locali. Lydia Frech, responsabile dei programmi cacao di Ritter Sport, ha ricevuto la notizia del riconoscimento ottenuto nella scorecard di quest’anno mentre si trovava in Costa d’Avorio. “Sono lieta di condividere questa notizia direttamente sul campo con i nostri partner del programma. Dopo tutto, questo successo è stato possibile solo grazie alla nostra collaborazione”, sottolinea.