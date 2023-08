Rolex, l’acquisto dell’inglese Bucherer sconvolge il mercato degli orologi

Rolex, la mitica società svizzera acquista l'inglese Bucherer

Rolex, la mitica e storia società svizzera con sede a Ginevra è famosa nel mondo per la sua produzione di pregiati orologi da polso nonché per essere una delle più grandi aziende operanti nel settore dell'orologeria. È controllata dalla Fondazione Hans Wilsdorf, ente di beneficenza e non-profit con relativi benefici fiscali. Un impero mondiale con ventotto società controllate e un'organizzazione di 4.000 orologiai in cento Paesi. La Rolex è il maggior produttore di cronometri certificati costruiti in Svizzera. Forte della sua posizione l’azienda si muove poco in termini di acquisizioni ma, quando lo fa, crea tanto rumore. E’ il caso della recente acquisizione di Rolex della britannica Bucherer che ha sconvolto il compassato mercato degli orologi.

Rolex, crollano le azioni di "Watches of Switzerland", grande rivenditore

Le azioni del rivenditore inglese “Watches of Switzerland”, che tratta anche orologi Rolex, sono crollate di oltre il 25%. Questo perchè forte è la paura che la nuova partnership possa rafforzare il diretto competitor. Rolex potrebbe vendere direttamente i suoi prodotti, senza la necessità di ricorrere ad altri intermediari. Bucherer è un’impresa forte con oltre 100 negozi nelle maggiori città del mondo. La metà di questi negozi distribuisce il marchio Rolex e l’altra metà il marchio Tudor. Tutti garantiscono assistenza ufficiale. L'operazione è nata per raggiunti limiti di età (87) di Jörg Bucherer, presidente dell'azienda e nipote del fondatore, che senza figli o familiari diretti ha deciso di vendere. Non si conoscono le cifre del deal ma , in un comunicato ufficiale, Rolex ha dichiarato che intende "perpetuare il successo di Bucherer e preservare gli stretti legami di collaborazione che uniscono entrambe le aziende dal 1924". Bucherer manterrà il proprio nome e opererà in maniera indipendente.

Rolex, l'azienda acquisita rimarrà indipendente e con lo stesso nome storico "Bucherer"

Il diretto competitor, Watches of Switzerland, per fermare la fuga e il calo di azioni, ha detto che Rolex non parteciperà alle operazioni quotidiane di Bucherer né nominerà membri non esecutivi del consiglio di amministrazione del distributore. E soprattutto è confermato che non ci saranno cambiamenti nell'assegnazione dei suoi prodotti all'uno o all'altro distributore a seguito di questa acquisizione. Ma non tutti hanno creduto a queste dichiarazioni che solo il tempo potrà confermare. Sta di fatto che anche in questo caso i prestigiosi Rolex hanno mantenuto inalterato il loro fascino e soprattutto il loro valore intrinseco.