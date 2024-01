Roma, pronta la nuova sede di Deloitte: 750 postazioni e 70 sale riunioni

Roma, pronta la nuova sede di Deloitte

In una delle vie più prestigiose di Roma, al numero 89 di via Vittorio Veneto, Deloitte inaugura il suo quartier generale romano, affidando la progettazione architettonica a Lombardini22. L'azienda di consulenza ha scelto di insediarsi in un complesso neoclassico progettato nel 1927 da Carlo Broggi, precedentemente sede dell'Iri e di Fintecna. Deloitte si impegna a restaurare l'edificio, adottando principi di sostenibilità ambientale e innovazione.

Il brand Degw, appartenente al Gruppo Lombardini22, si occupa del design degli interni, concentrando l'attenzione su una progettazione integrata per gli spazi di lavoro, la pianificazione degli ambienti e la creazione di un'identità fisica. L'intervento mira a creare uno spazio fluido e dinamico, in linea con l'approccio ibrido al lavoro.

La nuova sede, che accoglierà oltre 2.600 persone su una superficie di 16.000 metri quadrati, comprende 70 sale riunioni, oltre 750 postazioni di lavoro e un auditorium per conferenze ed eventi. Il tutto è pensato per favorire un modo ibrido di lavorare, consentendo alle persone di alternare tra momenti di presenza in ufficio e lavoro da remoto. La sede romana di Deloitte si distingue come uno dei pochi edifici storici della città ad avere una triplice certificazione (Leed, Breeam e Well).