Default, Russia sempre più vicina. Mosca non ci sta: "Pagheremo in rubli"

Usa e Russia, guerra finanziaria, Mosca più vicina al default

La Russia "ha tutti i fondi per i pagamenti" e "paghera' in rubli". Cosi' il presidente della Duma risponde agli Stati Uniti, che nelle scorse ore hanno annunciato lo stop all'estensione della deroga chiave - che scade oggi - che consente a Mosca di pagare i detentori negli Usa di bond russi. Nelle intenzioni di Washington, spingere Mosca piu' vicino all'orlo del default.

Russia: pagheremo il debito pubblico in rubli

"Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che non rinnovera' la licenza di pagamento per il debito estero della Russia. Cosi', vietando i pagamenti in dollari, Washington sta cercando di creare problemi alla Russia - ha affermato Vjaceslav Volodin - il nostro Paese ha una soluzione a questa sfida. In primo luogo, sono disponibili tutti i fondi necessari per i pagamenti. In secondo, pagheremo in rubli". Quella degli Stati Uniti, ha precisato, "e' una scelta sensata per loro, ma oggi il rublo si e' notevolmente rafforzato e, in questo senso, abbiamo una buona situazione di mercato. Inoltre, abbiamo esperienza in accordi in rubli. E i contratti del gas lo hanno dimostrato".

