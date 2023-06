Ryanair, ecco come non pagare il secondo bagaglio sui voli low-cost

Ryanair, ecco come non pagare il secondo bagaglio aggiuntivo

Si avvicina la stagione delle grandi partenze. Mare, montagna, campagna o lago: saranno milioni gli italiani che tra giugno, luglio e agosto si metteranno in viaggio (nonostante i rincari generalizzati). Se si sceglie di volare con compagnie low cost, come Ryanair si sa che l'azienda applica una politica di bagaglio a mano rigorosa, consentendone solo uno gratuito che deve rispettare determinate dimensioni e deve essere in grado di adattarsi sotto il sedile di fronte a voi. In caso contrario bisogna pagare degli extra per l'aggiunta di un trolley o di un bagaglio più grande. Ma oggi c'è finalmente una soluzione geniale che risolve ogni problema. Lo scrive Webnews che rivela che esistono infatti degli zaini con delle misure che sono pensate appositamente per soddisfare le dimensioni massime consentite in cabina, che sono di 40x20x25 cm. Queste borse sono la soluzione ideale per viaggiare leggeri e comodi, evitando costi aggiuntivi per il bagaglio da stiva. La caratteristica principale di queste borse è la loro versatilità.