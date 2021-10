S&P conferma il rating Italia a BBB: l'Outlook passa da stabile a positivo

S&P Global Ratings ha mantenuto invariato a 'BBB' il rating dell'Italia e ha alzato l'outlook a positivo, da stabile. S&P disegna come di consueto due scenari. In futuro "potremmo rivedere l'outlook a stabile - scrive il rapporto - se le nostre proiezioni di una ripresa economica seguita da un consolidamento fiscale arretrato non dovessero concretizzarsi, o se le crescenti passività potenziali derivanti dalle ampie garanzie del governo centrale si cristallizzassero sul suo bilancio su larga scala". Nello scenario positivo "potremmo alzare i rating se vediamo l'economia italiana andare meglio della nostra previsione In uno scenario del genere, il rapporto debito/Pil del paese si sposterebbe probabilmente su un percorso discendente più ripido rispetto alle nostre proiezioni di base".

Si è aperta oggi la stagione 'autunnale' dei rating sul debito italiano. Dopo S&P che ha confermato il rating 'BBB' alzando l'outlook a positivo, seguiranno il giudizio di Dbrs il 29 ottobre, Moody’s il 5 novembre e Fitch il 3 dicembre.

Ecco dove le principali agenzie di rating collocano l'Italia: STANDARD AND POOR'S GLOBAL RATING: Ha confermato il rating a 'BBB' e alzato l'outlook a positivo, da stabile. FITCH: Il 7 giugno scorso ha confermato l’Italia sul gradino più basso del rating “sicuro” a 'BBB-', con l'outlook stabile. MOODY'S: il 7 maggio ha lasciato il rating invariato a Baa3 (a un solo notch dal segmento high yield o anche junk, spazzatura) con outlook stabile. DBRS: Il 30 aprile ha confermato il rating a BBB (high), ma il trend resta negativo.