In Sace il cantiere del piano industriale. Rischi all'export, su la copertura

Sace al lavoro sul piano industriale. Il gruppo assicurativo guidato da Pierfrancesco Latini, secondo i rumors di MF-Milano Finanza, ha cominciato a lavorare alla nuova strategia. In particolare, il nuovo piano si dovrebbe concentrare sulle opportunità aperte dal decreto Liquidità, che oltre a prevedere per Sace il compito di offrire garanzie fino a 200 miliardi per i finanziamenti alle imprese con controgaranzia statale, mette in campo anche la possibilità dal 2021 di offrire questi servizi a condizioni di mercato, aprendo un business tutto nuovo per la società.

Non solo, sempre secondo il quotidiano del gruppo Class, sono stati stabiliti nuovi principi per quanto riguarda la suddivisione del rischio tra il gruppo assicurativo e lo Stato per le operazioni non di mercato nel settore del sostegno all’export, incrementando al 90% la percentuale del rischio che potrà essere assunto dal ministero dell’Economia.

Una vera e propria svolta se si pensa che la vecchia convenzione prevedeva una copertura standard del 50%, aumentabile fino all’80% solo previa autorizzazione da parte del Cipe.