Safilo rinnova l'accordo di licenza con Levi Strauss & Co. per l'eyewear

Safilo rinnova la licenza con Levi Strauss & Co.

Safilo Group – tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor – e il brand Levi’s® – uno dei marchi lifestyle più iconici nel mondo e leader globale nel denim – annunciano il rinnovo del loro contratto di licenza globale per l’eyewear a marchio Levi’s® fino alla fine del 2029.

Levi’s® eyewear continuerà a essere distribuito a livello globale, puntando sulla grande riconoscibilità del marchio e sulla capillare rete di vendita in Europa, Nord America e Asia, dove rappresenta uno dei principali brand del segmento contemporary.

“Siamo molto orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Levi’s che, grazie alla sua impareggiabile brand awarness, ci consente di offrire ai consumatori di tutto il mondo una straordinaria proposta di occhiali dal design contemporaneo. Siamo particolarmente lieti di poter rafforzare la nostra collaborazione con un gruppo con cui Safilo condivide la visione e l’impegno nell’ambito della sostenibilità, a testimonianza dell’importanza strategica che diamo a questo modo di gestire le imprese di successo. Inoltre, siamo orgogliosi di continuare a lavorare con Levi’s, che si conferma uno dei marchi più amati dalle generazioni più giovani” - ha dichiarato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.

“La nostra partnership con Safilo ci consente di continuare a diversificare il nostro portafoglio di prodotti, identificando sempre più Levi’s come marchio leader nel segmento lifestyle. Siamo lieti di vedere i progressi che abbiamo fatto da quando abbiamo annunciato la nostra prima collaborazione e non vediamo l’ora di proseguire insieme questo percorso” - ha dichiarato Karyn Hillman, Senior Vice President e Chief Product Officer di Levi Strauss & Co.