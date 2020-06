Safilo, termina in anticipo il rapporto con Max Mara

Come riporta PambiancoNews, Safilo e Max Mara hanno concordato la cessazione del contratto di licenza delle collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Max Mara. Lo comunica una nota del player italiano dell’occhialeria, fissando al 31 ottobre 2020 la fine dell’accordo. “Nel 2019 – spiega il comunicato di Safilo -, la licenza Max Mara rappresentava meno del 2% delle vendite nette del Gruppo”. La separazione avverrà dunque prima del previsto: i termini contenuti nell’ultimo rinnovo, siglato nel 2016, ne avevano fissato la scadenza al 2023. L’intesa tra Safilo e Max Mara è nata nel 1997.

Calano le vendite nel primo trimestre, bene l'online

Secondo quanto comunicato agli inizi di maggio, Safilo ha chiuso il primo trimestre dell’anno con vendite per 221,1 milioni di euro, in calo dell’11,5% a cambi costanti. L’ebitda adjusted si è fermato a 5,8 milioni, in calo del 70,8% rispetto ai 20 milioni registrati nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. L’utile industriale lordo del primo trimestre, pari a 109,4 milioni, è risultato in calo del 16% rispetto a 130,2 milioni di euro nel primo trimestre 2019, con un margine sulle vendite che è sceso dal 52,7% al 49,5 per cento. L’online, invece, ha messo a segno una prestazione positiva: le vendite totali sono cresciute di quasi il 25% a cambi costanti, rappresentando il 6% delle vendite nette del gruppo nel periodo, dal 4% nello stesso trimestre 2019.