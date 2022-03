Safilo torna in utile nel 2021 per 27,4 milioni. I conti

SAFILO: TORNA ALL'UTILE, IN 2021 VENDITE A 969 MLN (+26,3%)

SAFILO archivia il 2021 con vendite nette pari a 969,6 milioni di euro, in crescita del 26,3% a cambi costanti rispetto ai 780,3 milioni di euro registrati nel 2020, un anno pesantemente penalizzato dalle restrizioni e dalle chiusure delle attività imposte per arginare la pandemia da Covid-19. Il forte recupero registrato nell'esercizio ha consentito al Gruppo di superare in maniera significativa anche le vendite nette del 2019, facendo segnare un incremento del 7,5% a cambi costanti. Lo rende noto il gruppo. Le vendite organiche hanno rappresentato il principale motore di crescita rispetto ai livelli di business pre-pandemia, in progressione del 10,5% a cambi costanti rispetto al 2019, grazie al forte sviluppo registrato dai principali brand del Gruppo, da Smith e Carrera a Kate Spade, Tommy Hilfiger e Hugo Boss. D'altra parte, la strategia di turnaround del portafoglio marchi attuata da SAFILO negli ultimi due anni attraverso le acquisizioni di Privé Revaux e Blenders e l'avvio delle nuove licenze di David Beckham, Missoni, Levi's, Isabel Marant, Ports e Under Armour, ha consentito un efficace compensazione del calo del business derivante dalle licenze terminate a fine 2020 e al 30 giugno 2021. I risultati economici di SAFILO nel 2021 hanno registrato un recupero "esponenziale" rispetto ai significativi cali registrati nel 2020 a causa degli impatti negativi della pandemia da Covid-19, riuscendo a superare ampiamente anche i risultati economici del 2019. La performance operativa dell'esercizio ha beneficiato del miglioramento del margine industriale lordo, ottenuto "grazie a un effetto price/mix positivo, ai minori costi di obsolescenza e al buon avanzamento del piano di riduzione del costo del venduto, che ha consentito di realizzare nell'anno circa 14 dei 25 milioni di euro totali previsti nel Business Plan al 2024". Nell'esercizio, questi risultati, unitamente ai 5 milioni di euro legati al completamento del piano di saving sui costi generali da 20 milioni di euro, "hanno supportato efficacemente le pressioni inflazionistiche, particolarmente rilevanti per SAFILO sui costi di trasporto, nonché i maggiori investimenti in pubblicità, marketing e nuove attività di vendita realizzati dal Gruppo nell'anno". L'utile industriale lordo del 2021 si è attestato a 501,8 milioni di euro, facendo registrare una crescita del 38,4% rispetto al 2020 e del 5,2% rispetto all'utile industriale lordo registrato nel 2019. Il margine industriale lordo è aumentato al 51,7% delle vendite rispetto al 46,5% del 2020 e al 50,8% registrato nel 2019. Su base adjusted, l'utile industriale lordo del 2021 è stato pari a 512,6 milioni di euro e a un margine sulle vendite del 52,9%, in miglioramento di 140 punti base rispetto al 2019. L'Ebitda adjusted del 2021 è stato pari a 81,5 milioni di euro rispetto a -3,0 milioni di euro registrati nel 2020, e facendo segnare un incremento del 25,7% rispetto all'Ebitda adjusted di 64,8 milioni di euro registrato nel 2019. Il margine operativo adjusted si è attestato al 3,4% delle vendite, in miglioramento di 310 punti base rispetto al margine operativo adjusted dello 0,3% registrato nel 2019. Il risultato netto di Gruppo adjusted del 2021 è stato pari a un utile di 27,4 milioni di euro rispetto alla perdita adjusted di 50,1 milioni di euro registrata nel 2020 e alla perdita netta adjusted di 6,5 milioni di euro del 2019. Il margine netto di Gruppo adjusted è stato pari al 2,8% delle vendite. Nel 2021, il Free Cash Flow è stato pari a un leggero assorbimento di cassa pari a 2,7 milioni di euro rispetto al Free Cash Flow prima delle acquisizioni negativo per 31,3 milioni di euro registrato nel 2020. Al 31 dicembre 2021, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo si è attestato a 94,0 milioni di euro (52,8 milioni di euro pre-Ifrs 16), in forte calo rispetto ai 222,1 milioni di euro (179,0 milioni di euro pre-Ifrs 16) registrati nel 2020 grazie ai proventi netti, pari a 133,1 milioni di euro, derivanti dall'aumento di capitale concluso con successo a novembre 2021.

SAFILO: TROCCHIA, 'RISULTATI IMPORTANTI, ANNO RECORD PER SMITH'

''Lo straordinario lavoro svolto nel 2021 dalle persone SAFILO in tutto il mondo è stato ripagato con risultati molto importanti, che hanno evidenziato un forte incremento del business rispetto al 2020 e, cosa ancora più rilevante, un significativo miglioramento rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019". Così Angelo Trocchia, amministratore delegato di SAFILO, commentando i risultati del 2021. "Sono stati molteplici i driver che hanno spiegato la forza dei nostri risultati - sottolinea Trocchia - dal contesto di business in cui abbiamo operato, ai piani d'azione con cui nei diversi mercati abbiamo continuato a mettere in campo le scelte strategiche intraprese nel 2019 per raggiungere i nostri obiettivi di business plan di medio termine. Abbiamo chiuso l'anno, superando ampiamente le nostre aspettative iniziali, con una performance guidata dalle nostre vendite organiche, in crescita del 10,5% rispetto ai livelli di pre-pandemia del 2019, e dall'efficacia della strategia di revisione del portafoglio marchi attuata negli ultimi anni attraverso l'inserimento di nuovi brand di proprietà e nuove licenze". Il Nord America, osserva ancora, "è stato il nostro principale motore di crescita, sullo sfondo di un forte sviluppo post-Covid negli Stati Uniti, e grazie alla nostra scelta strategica, intrapresa qualche anno fa, di investire nel mercato attraverso un'organizzazione commerciale più forte. Il 2021 è stato un anno record per il marchio Smith, che è diventato il brand più grande del nostro portafoglio. Il significativo sviluppo del suo canale online, valorizzato a inizio anno dal lancio del nuovo sito e-commerce, unitamente alla crescita delle vendite e-commerce di Blenders e all'incremento degli internet pure player, hanno confermato la forza della nostra strategia di trasformazione digitale, aumentando la quota del business online al 13,4% delle vendite, dal 12,7% nel 2020 e 3,9% nel 2019". Nel 2021, aggiunge, "abbiamo compiuto significativi progressi anche rispetto all'obiettivo di aumentare la quota di vendite realizzata attraverso il business ottico, per il quale abbiamo intrapreso negli ultimi anni una serie di progetti importanti: dal rafforzamento del nostro assortimento prodotti, alla piena implementazione in Europa della nuova piattaforma B2b, 'You&SAFILO', che sta contribuendo a consolidare e ampliare la nostra partnership con gli ottici, migliorando notevolmente il loro coinvolgimento, la nostra offerta e la qualità dei nostri servizi. Dal punto di vista economico, siamo molto lieti di aver rafforzato il nostro profilo reddituale, sia attraverso la crescita della top line che grazie al completamento del nostro piano di riduzione dei costi generali e la buona progressione del programma di risparmi sul costo del venduto. Un lavoro che, unito alla forza dei nostri prodotti e piani d'azione, ci ha anche consentito di assorbire le pressioni inflazionistiche per noi più evidenti nell'impennata dei costi di trasporto". Sottolinea Trocchia: "Nel 2021, abbiamo completato con successo all'inizio di novembre un aumento di capitale da 135 milioni di euro, che ha ridotto significativamente il nostro indebitamento netto e il peso dei nostri interessi finanziari futuri. L'aumento di capitale ci ha inoltre consentito di rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo, a supporto della nostra crescita futura. Ed è proprio con quest'ultimo obiettivo in mente che abbiamo iniziato il 2022, fermamente convinti che SAFILO sia oggi un Gruppo più competitivo ed equipaggiato per cogliere le numerose opportunità offerte da un'industria sana e in crescita come quella dell'occhialeria in cui operiamo, pronti ad affrontare le sfide poste da un contesto di business ancora influenzato dagli sviluppi della situazione sanitaria nei diversi Paesi". Quindi conclude: "Nelle ultime settimane si sono verificati eventi tragici in Ucraina. I nostri pensieri sono oggi rivolti alla popolazione colpita, mentre monitoriamo attentamente gli impatti sulla nostra attività. In continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, nel 2022 puntiamo a rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei tre pilastri al centro della nostra strategia di sostenibilità, le persone, il prodotto e il pianeta, con iniziative volte a consolidare i nostri primi progressi e a gettare le basi per ulteriori azioni volte a integrarli saldamente all'interno delle nostre funzioni e azioni di business"

SAFILO: 'IN 2022 FOCUS SU RAFFORZAMENTO MODELLO BUSINESS'

"Nel 2022, il Gruppo SAFILO rimarrà focalizzato nel lavoro di rafforzamento del proprio modello di business, fiducioso che la crescente forza del proprio portafoglio marchi, unita alla maggior competitività della propria distribuzione omnichannel, aprirà la strada a una nuova fase di sviluppo per il Gruppo". Lo afferma il gruppo SAFILO pubblicando i risultati finanziari ed economici del 2021. "Nei primi mesi del 2022 - sottolinea il gruppo - il business SAFILO, ora arricchito dall'entrata in portafoglio dei tre nuovi marchi in licenza siglati nel 2021, Dsquared2, Carolina Herrera e Chiara Ferragni Collection, è risultato in miglioramento in tutte le principali aree geografiche e categorie prodotto in cui il Gruppo opera, confermando un trend di crescita high-single digit a cambi costanti". Quindi conclude: "Il contesto economico in cui il Gruppo opera è ancora influenzato dagli sviluppi della pandemia da Covid-19, e più recentemente dal conflitto in Ucraina (le vendite in Russia e Ucraina rappresentano meno del 2% del business totale del Gruppo), nonché dalle pressioni inflazionistiche globali".

