Saipem, da Eni e Cdp arrivano rinforzi: Puliti e Calcagnini al fianco di Caio

Saipem, Puliti (Eni) nuovo direttore generale. L'incarico dal 7 febbraio. Il titolo recupera le perdite in Borsa

Nuovo consiglio di amministrazione di Saipem chiamato ad affrontare l'emergenza che si è aperta con l'allarme conti lanciato lunedì scorso: il Cda ha deliberato la nuova struttura organizzativa della società che vede l'ingresso di due figure manageriali, vicine ai grandi soci Eni e Cdp, che dovranno accompagnare la società nel processo di ristrutturazione e rilancio. La nuova organizzazione, sottolinea una nota, “è funzionale a migliorare la capacità esecutiva dei progetti e a completare la revisione strategica in corso finalizzata al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo".

Tra le novità spicca "la costituzione di una nuova direzione generale con ampie deleghe operative e gestionali": al proposito il Cda ha deliberato di nominare Alessandro Puliti, attualmente direttore generale Natural Resources di Eni, quale direttore generale della società. Si unisce, inoltre, al team di management della società, a diretto riporto del nuovo direttore generale, Paolo Calcagnini, attualmente vice direttore generale e chief business officer di Cdp.

A lui "verrà affidata la nuova unità finalizzata a rafforzare l'attività di pianificazione e controllo finanziario". Saipem ricorda anche che presenterà alla comunità finanziaria le risultanze della revisione strategica in occasione dell'annuncio dei risultati preconsuntivi consolidati 2021, ovvero il 24 febbraio.

Nel dettaglio la nuova organizzazione di Saipem prevede tre punti. Innanzitutto la costituzione di una nuova direzione generale con ampie deleghe operative e gestionali, la cui guida è affidata a Puliti (Eni). In secondo luogo l'istituzione di una unità finalizzata a rafforzare l'attività di pianificazione e controllo finanziario delle commesse e delle altre attività gestionali, a guida di Calcagnini (Cdp). E infine la concentrazione delle attività legali e negoziali in una funzione corporate nell'ambito della nuova direzione generale.

Reazione positiva in Borsa: dopo una cinque giorni completamente in rosso, il titolo di Saipem recupera quasi tutte le perdite. Nel primo pomeriggio viaggia poco sopra la parità in rialzo dello 0,16% a 1,2355 euro.