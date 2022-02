Borsa, pioggia di vendite su Saipem: il titolo ancora in rosso a Piazza Affari

Borsa, Europa positiva incoraggiata da Wall Street. A Milano spiccano Ferrari e Finecobank

Sulla scia di una chiusura positiva per Wall Street, le principali borse europee aprono in positivo. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari guadagna lo 0,72% a 27.007 punti. Francoforte registra +0,98%, Parigi +0,95% e Londra guadagna lo 0,84%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei ha chiuso a +0,28% a 27.078 punti.

La Borsa di Milano prosegue quindi la buona intonazione delineatasi con l'inizio della settimana dopo la riconferma di Mattarella alla presidenza della Repubblica. In particolare, tra i titoli la maglia nera va a Saipem (-4,52%) dopo l'ultimo profit warning che presuppone la necessità di ricorrere a un rafforzamento patrimoniale. Tra gli altri energetici, Enel ed Eni rispettivamente a +0,91 e +0,24 per cento. Tim sale dello 0,50% a quota 0,4186 euro per azione.

Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit +0,41%, Intesa +1,01%, Generali +0,43%, mentre Mps sale dello 0,24% con l'intensificarsi delle indiscrezioni sull'addio dell'amministratore delegato Guido Bastianini. Infine, per quanto riguarda gli industriali, Ferrari +2,66%, Leonardo +0,88%, Pirelli +0,51% e Stellantis a +1,61%.

Spread apre in lieve rialzo a 134 punti, rendimento decennali all'1,38%

Avvio di seduta poco mosso per lo spread BTp/Bund all'indomani di una giornata di forti vendite sui tutti i titoli di Stato dell'Eurozona che hanno tra l'altro riportato in positivo il rendimento del Bund tedesco.

In apertura di giornata, sul secondario dei titoli di stato Mts, il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 134 punti base, in frazionale rialzo dai 133 punti base dell'ultimo closing dopo il recupero di ieri seguito alla conferma di Sergio Mattarella al Quirinale. In lieve rialzo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, all'1,38% dall'1,37% del riferimento precedente.