Saipem: crolla in Borsa (-20%) dopo allarme su conti

Saipem crolla in avvio di seduta in Piazza Affari. Il titolo, dopo la stima sulla perdita di esercizio "per oltre 1/3 del capitale sociale" ed il ritiro delle stime sul 2022 cede il 20% a 1,53 euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem si e' riunito nel fine settimana per esaminare gli scenari rivenienti dai lavori in corso da parte del management per la preparazione dei risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2021. La backlog review avviata dal management in previsione della consuntivazione dei risultati dell'andamento delle commesse acquisite negli anni scorsi, evidenzia - informa una nota - a causa del perdurare del contesto della pandemia, dell'aumento, attuale e prospettico, dei costi delle materie prime e della logistica, un significativo deterioramento dei margini economici a vita intera di alcuni progetti relativi all'E&C Onshore e all'Offshore wind con conseguente effetto, in applicazione dei principi contabili internazionali, sui risultati economici consolidati di Saipem. Le stime preliminari rivenienti dalle attivita' di preparazione dei risultati preconsuntivi consolidati 2021 ancora in corso evidenziano, rispetto all'outlook comunicato al mercato il 28 ottobre 2021 un Ebitda adjusted consolidato del secondo semestre 2021 in riduzione di circa 1 miliardo di euro rispetto alla previsione di un dato positivo. La riduzione, si spiega, e' interamente riconducibile: alla backlog review per progetti E&C Onshore per i quali l'incremento dei costi per materiali e logistica e', in funzione delle tipologie dei contratti, solo parzialmente recuperabile, e alle recenti ulteriori difficolta' di progetti offshore wind, dove si combinano impatti da forniture critiche con revisione di stime di tempi e costi di esecuzione.

La stima vede inoltre una contrazione dei ricavi consolidati del secondo semestre 2021 da 4,5 miliardi di euro a 3,5 miliardi di euro. La previsione di aumento dei costi a vita intera comporta una diminuita marginalita' dei progetti che, per effetto dell'applicazione dei principi contabili internazionali, si riflette anche in una riduzione dei ricavi. Considerando anche minori volumi per costi rimborsabili (senza effetto sull'ebitda) e il rallentamento nell'avanzamento di alcune commesse per il protrarsi della pandemia, i ricavi consolidati del secondo semestre 2021 sono previsti a 3,5 miliardi di euro, rispetto all'outlook di circa 4,5 miliardi di euro. Gli investimenti sono pari a circa 0,16 miliardi di euro, rispetto all'outlook di circa 0,25 miliardi di euro per il secondo semestre 2021. Risulta invece in miglioramento la posizione finanziaria netta a fine 2021, pari a circa 1,5 miliardi di euro rispetto all'outlook di circa 1,7 miliardi di euro. Per effetto di quanto sopra rappresentato, il bilancio civilistico 2021 di Saipem e' previsto chiudersi con perdite superiori al terzo del capitale sociale, integrando i presupposti previsti dall'art. 2446 del codice civile. Il verificarsi di tali presupposti potra' determinare, successivamente al decorso dei termini contrattuali (ove previsti), e salvo ottenimento di apposito waiver dalle controparti bancarie, l'insorgenza del diritto delle stesse di accelerare la scadenza di alcuni finanziamenti in essere in favore del Gruppo Saipem. Al riguardo, Saipem ha avviato contatti preliminari con tali controparti bancarie al fine di curare in via anticipata i potenziali effetti sui contratti di finanziamento conseguenti al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile. Saipem ha inoltre avviato contatti preliminari con gli azionisti che esercitano il controllo congiunto sulla Societa', Eni e Cdp Industria, al fine di verificare anche la loro disponibilita' a partecipare a una tempestiva e adeguata manovra finanziaria. In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ritirare gli outlook annunciati il 28 ottobre 2021. Il Consiglio di Amministrazione, una volta completati e approvati, nel piu' breve tempo possibile, i dati di preconsuntivo civilistico e consolidato, procedera' alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti ai sensi di legge.

