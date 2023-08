Salario minimo? Un salasso. Rischio licenziamenti, lavoro nero e inflazione

Salario minimo? Un salasso. Rischio licenziamenti, aziende fallite, lavoro nero e inflazione

Tutti a parlare di salario minimo obbligatorio per legge a 9 euro. Ombrelloni, bar, ristoranti sono invasi da un tema cosi popolare ma anche cosi tecnico. C’è poi questo sondaggio anonimo on line dai contorni incerti (chi vi partecipa non è identificabile) che alimenta ancora più confusione. Facciamo chiarezza.

È evidente che chi riceve la domanda secca (“Vorresti guadagnare di più a parità di condizioni di lavoro?”) non può che rispondere affermativamente. Ma a nessuno vengono fatte altre due domande che sono dirimenti per conoscere il vero parere degli italiani.

La prima è chi dovrebbe pagare questi aumenti. La seconda se i lavoratori sarebbero disponibili ad accollarsi le sicure conseguenze negative dell’entrata in vigore di una norma cosi concepita.