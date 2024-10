Samsung si supera, utili alle stelle (+77%) e chiusura col botto. Vendite in crescita

Samsung, boom di utili (+77%): vendite in crescita a +17,4%

Il colosso tecnologico sudcoreano Samsung Electronics ha registrato un aumento annuo del 77,8% degli utili nel terzo trimestre mentre l'utile operativo è cresciuto del 277,4% e le vendite sono salite del 17,4%. Nel terzo trimestre, l'utile netto di Samsung attribuibile agli azionisti ha raggiunto i 9.780 miliardi di won (7,0 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 5.500 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile operativo è salito a 9.180 miliardi di won (2.430 miliardi nel 2023).

Le vendite per il trimestre sono aumentate a 79.100 miliardi di won. Presentando i dati Samsung sottolinea che, laddove la domanda di prodotti di memoria nei segmenti mobile e PC potrebbe indebolirsi, la crescita dell'intelligenza artificiale sosterrà la domanda in altre aree. In questo contesto, Samsung intende concentrarsi sulla promozione delle vendite di High Bandwidth Memory (HBM) e di prodotti ad alta densità.